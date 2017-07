Livraison de 1 087 unités fin septembre

Par DDK | Il ya 55 minutes | 90 lecture(s)

Un premier quota de 1 087 logements de la formule location-vente de l’AADL, inscrit sur le programme 2001/2002, sera livré fin septembre prochain, a-t-on appris, avant-hier sur place, lors d’une visite d’inspection du chantier par une commission de l’APW.

L’entreprise turque Gurbag, réalisatrice de ces logements faisant partie d’un programme globale de 2 000 unités en cours de réalisation sur le site de la ville nouvelle de Oued Fali, a toutefois conditionné la livraison de ce premier quota par la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) à l’intérieur et à l’extérieur de la cité. Le président d’APW Mohamed Msela qui a présidé sur le chantier, une séance de travail en présence des directions concernées, dont celles de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction, des ressources en eau et la société de distribution d’électricité et de gaz du centre (SDC), a insisté pour la livraison de ces logements avec les VRD achevés afin d’offrir aux bénéficiaires toutes les commodités nécessaires. Cette préoccupation concernant les VRD notamment les amenées d’énergie (gaz et électricité) et l’évacuation des eaux usées sont prises en charge, même si pour l’assainissement, une solution provisoire qui consiste en la mise en place d’un système de prétraitement a été arrêtée en attendant le raccordement de cette cité AADL à la future station d’épuration de Boukhalfa dont le projet a été inscrite, a-t-on indiqué lors de cette séance de travail. Les 913 logements restants sur ce programme de 2000 logements seront livrés en mars 2018, a affirmé le représentant de la même entreprise turque qui a également annoncé le démarrage des travaux de réalisation d’un autre programme de 1000 logements AADL retenu sur le même site d’Oued Fali au début 2018, pour une livraison à la fin de la même année (2018). Lors de cette visite de travail, le président d’APW a saisi l’occasion pour poser auprès du directeur local du logement et de l’AADL, le problème des souscripteurs au programme AADL dont les projets ne sont pas encore lancés faute de site pour les recevoir. Selon les informations communiquées lors de cette réunion par les deux responsables, des prospections de terrains ont été lancées par la wilaya notamment à Aghribs et Draâ El- Mizan afin de pouvoir implanter ces nouveaux logements, a-t-on expliqué. M. Msela a indiqué à la presse que la Commission Urbanisme et habitat de l’APW a été chargée de suivre de près l’avancement de ce projet ainsi que des autres programmes de logement implanté sur le site de la ville nouvelle de Oued Fali, afin d’intervenir pour la levées des éventuelles contraintes qui retarderaient leurs livraison dans les délais.