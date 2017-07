On reste sur le qui-vive !

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

étant tout près d'un maquis important de la wilaya, à savoir celui de Boumahni, cette municipalité a été de tout temps été menacée par les flammes. D'ailleurs, durant la semaine passée, des centaines d'oliviers et d’autres arbres fruitiers ont été décimés dans trois endroits, à savoir Ikouvaâne, Tizi Ameur et Bouakache. Devant l'ampleur de dégâts, le maire a informé qu'il allait saisir qui de droit, afin de prendre en compte ces pertes. «Comme le ministre de l'Intérieur a annoncé, lors de sa visite à Tizi-Ouzou, que toutes les régions touchées seront indemnisées, j'ai décidé de solliciter les services concernés à effectuer une sortie au niveau des endroits ravagés de notre localité, afin d'évaluer les dégâts pour ne pas oublier ces malheureux arboriculteurs et oléiculteurs", répondra, M. Merzouk Haddadi, en sa qualité de maire. Afin que cela ne se reproduise plus dans cette commune, il saisira cette occasion pour appeler les comités de villages et les associations à se mobiliser et à prendre toutes les mesures, qu'ils jugent nécessaires, afin d'être sur le qui-vive et éviter d'autres dégâts. Par ailleurs, il faut rappeler que dans cette commune fortement boisée, chevauchant une partie de la commune d'Aït Yahia Moussa, était prévu un poste avancé de la Protection civile. «Nous allons relancer cette idée, d’autant que le directeur général de la protection civile avait, lui aussi, appelé les autorités à reprendre les projets de postes avancés jusque-là gelés, et l'ouverture de pistes en nombre suffisants, afin de permettre des interventions rapides", ajoutera-t-il. En tout cas, la catastrophe qui a touché la commune d'Aït Yahia Moussa a ravivé l'esprit de l’entraide chez les acteurs de la société civile, lesquels s’attèlent à trouver les voies et moyens à même d'être prêts au cas où d’autres feux de forêts se déclarent. La saison estivale ne faisant que commencer, la vigilance reste de mise.

Amar Ouramdane