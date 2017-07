Des parents d’élèves menacent de boycotter la rentrée

Par DDK | Il ya 1 heure | 225 lecture(s)

«Nous avons pris le mal de nos enfants en patience et supporté beaucoup de problèmes durant cette année scolaire. Nous ne pouvons pas accepter une rentée scolaire prochaine dans les conditions catastrophiques actuelles (…). La non satisfaction de nos doléances engendrera des actions radicales, allant jusqu’à la retenue de nos enfants à la rentrée des classes 2017/2018», a averti un collectif des associations des parents d’élèves de la commune d’Akbou, dans une déclaration rendue publique dernièrement. Les rédacteurs de ce document, qui se sont réunis pour débattre des préoccupations et des problèmes inhérents à la gestion des écoles primaires dans la région, ont mis en exergue «les lacunes et manquements qui entravent le bon déroulement de la scolarité de leur progéniture». Le premier point soulevé a trait à la dégradation de certaines salles de cours, qui, d’après ce collectif, «ne répondent plus aux normes de sécurité». Par conséquent, ce collectif d’associations exige «le lancement des travaux de réfection des écoles primaires d’Akbou, dans les plus brefs délais, et la réalisation des extensions programmées, telles que celles des salles de classe et des cantines scolaires, en fonction des cartes pédagogiques». En matière d’équipements, il est demandé aux responsables de l’APC d’Akbou et de la direction de l’éducation «de doter ces écoles de tables pour élèves, de stores, de rideaux, d’armoires…». Par ailleurs, les signataires de cette déclaration réclament l’affectation au niveau de ces établissements scolaires d’«un personnel compétent pour combler les déficits existants». Il s’agit particulièrement «d’y affecter des agents de sécurité, des agents d’entretien, des cuisiniers qualifiés et d’agents de cuisine», a-t-on affirmé. Dans un autre chapitre, le collectif en question exige «la libération des logements d’astreinte et de fonction, occupés par des retraités, et leur attribution au personnel en exercice, tel que le stipule la loi en vigueur». Les signataires réclament aussi «l’interdiction de stationnement aux alentours et aux entrées des écoles primaires, le placement de panneaux de signalisation appropriés et de ralentisseurs, ainsi que l’aménagement de passages piétons à proximité de ces établissements scolaires». À noter que la cérémonie de remise des cadeaux aux meilleurs élèves des écoles primaires d’Akbou, à laquelle l’APC avait dégagé une somme d’argent importante, a été annulée.

Boualem S.