Élan de solidarité en faveur d'un malade

Par DDK | Il ya 37 minutes | 38 lecture(s)

Les citoyens du village d’Aghribs se sont lancés dans un élan de solidarité sans pareil, pour venir en aide à un habitant du village, répondant aux initiales A. F.

Ce dernier est gravement malade et nécessite une intervention chirurgicale à l'étranger. À cet effet, les citoyens du village ont procédé à une quête, d'abord au niveau du village, mais vu la somme importante qu'exige ce genre d'opération, ils ont dû chercher ailleurs. Les jeunes de la localité sillonnent alors les rues des villes et villages environnants, dans l'espoir de réunir la somme nécessaire. Une campagne de sensibilisation via les réseaux sociaux a été également lancée. Un compte bancaire et un autre compte ccp sont ouverts à cet effet, et une permanence est installée, dont les numéros sont: 0673 43 11 59 et 0661 97 71 80.

I. M.