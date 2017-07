Intoxication alimentaire, ça peut vous arriver aussi…

Par DDK | Il ya 38 minutes | 44 lecture(s)

La direction du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou organise des journées de sensibilisation et de prévention des intoxications alimentaires.

Pour cette année, la DCW de Tizi-Ouzou, en collaboration avec la DSP, la DJS, l’APC, la daïra, le CRA et l’Association de protection du consommateur, a lancé sa campagne sous le thème: ‘’Les intoxications alimentaires : responsabilité et défi de tous, soyez vigilants lors de la préparation de vos repas !’’. Ce programme d’action est spécifique à la saison estivale, car le risque d’intoxications alimentaires s’accroît, particulièrement en cette période caractérisée par de fortes chaleurs, notamment durant les mois de juillet et août. Ainsi, ce programme est axé principalement sur la sensibilisation sur les voies publiques, en raison du danger de l’exposition des denrées alimentaires, notamment les plus périssables, au soleil, aux gaz d’échappements et autres. «La majorité des cas d’intoxication sont enregistrés lors des fêtes. Notre objectif, pour cette saison estivale, c’est le zéro intoxication dans notre wilaya», dira M. Adjabi Gada, directeur du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou. Aussi, ces journées de sensibilisation toucheront également, pendant les week-ends, les plages de Tigzirt et celles d’Azeffoun, très fréquentées pendant la saison estivale, et ce, pour permettre aux vacanciers de passer un été à l’abri de ce danger. Les colonies de vacances, les activités de jeunes et les activités culturelles ne seront pas en reste, puisqu’elles sont également visées par ce programme de prévention. En outre, les organisateurs vont distribuer des dépliants et mèneront des campagnes de sensibilisation au sein de différents hôtels et plages. Cette campagne de sensibilisation sur le thème des intoxications alimentaires se verra, également, intensifiée par le bais des médias, toujours en collaboration avec les associations de protection du consommateur. La sensibilisation de proximité, en collaboration avec les chefs de daïras et les P/APC, sera également au programme. En effet, en sus de sensibiliser le consommateur au niveau des grandes surfaces commerciales, les organisateurs ont prévu des réunions avec les comités de villages, pour informer le maximum de villageois sur les risques encourus durant les cérémonies familiales et autres waâdas. «L’Opération de sensibilisation a commencé du 14 au 20 mai dernier. Elle sera relancée le 18 août et s’étalera jusqu’au 31 de ce même mois. Pas moins de 70% des cas d’intoxication surviennent lors de la consommation des repas familiaux pendant les fêtes et waâdas», fait savoir Mme Tiab, cheffe de service de la répression des fraudes à la direction du commerce. Durant cette compagne, des déplacements s’effectueront, aussi, au niveau des salles des fêtes et restaurants, pour y sensibiliser les personnels et dispenser des formations et orientations à l’intention de leurs gestionnaires, toujours dans l’optique de minimiser les risques d’intoxications alimentaires.

Rachid A.