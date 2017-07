Un mort et trois blessés dans un accident sur la RN8-B

Par DDK | Il ya 50 minutes | 140 lecture(s)

Un grave accident de la route s’est produit durant la soirée de jeudi dernier, au niveau de la RN8-B, à proximité du chef-lieu de la commune de Sour El-Ghozlane. Selon une source locale, l’accident, qui a impliqué une voiture touristique et un camion de type semi-remorque, a fait un mort et trois blessés. Le sinistre s’est produit après une collision entre les deux véhicules. Le conducteur de la voiture touristique, un jeune-homme originaire de la wilaya de M’sila, a trouvé la mort sur le coup, et les trois passagers ont été grièvement blessés. Ces derniers ont été tous évacués par la protection civile vers l’hôpital de Sour El-Ghozlane, et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce nouveau drame sur nos routes.

O. K.