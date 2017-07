L’avis d’appel d’offres lancé

Par DDK | Il ya 50 minutes | 110 lecture(s)

Les villageois d’Ighil N’Saâda, dans la commune de Timizart, à une trentaine de km à l’Est de la ville de Tizi-Ouzou, demandent la réhabilitation de la route qui mène à leur village. Bien que ce tronçon ait déjà bénéficié d’un projet de revêtement, il n’en demeure pas moins qu’une longueur d’environ deux km de cette chaussée n’a pas été touchée par cette opération, au grand dam des habitants de la bourgade, et plus particulièrement les automobilistes qui empruntent cette route pour rejoindre, entre autres, Abizar. «Cet axe routier est étroit et sinueux. Les autorités concernées doivent dégager un autre budget pour le prendre en charge», martèle un habitant de ce village. A noter que ce chemin est, jusqu’à présent, l’accès principal de la future zone d’activité, dont le chantier est sis à quelques encablures de ce patelin, ce qui revient à dire que la prise en charge de cette route revêt une très grande importance. Pour sa part, le premier responsable de la commune de Timizart rassure et affirme que le tronçon en question est en passe d’être revêtu : «L’opération de revêtement de cette route est inscrite. Un avis d’appel d’offres à cet effet est d’ores et déjà lancé par la DTP. On espère que le lancement des travaux interviendra sous peu», déclare-t-il.

D. O.