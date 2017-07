Les retraités et les meilleurs élèves à l’honneur

Par DDK | Il ya 49 minutes | 87 lecture(s)

La direction du CEM Aiche Fatma d’Azazga, en collaboration avec l’association des parents d’élèves, a récompensé, mercredi dernier, ses meilleurs élèves ainsi que ses enseignants partis en retraite. La cérémonie de remise des prix, présidée par le chef de l’établissement M. Ifires, a été organisée dans l’enceinte de l’établissement, en présence des élèves et leurs parents, des enseignants et d’autres invités. Pour cela, des cadeaux, en plus des diplômes de reconnaissance quant aux efforts fournis durant toute leur vie d’éducateurs, ont été décernés aux enseignants retraités. Prenant la parole, M. Ifires a tenu à féliciter les lauréats de son établissement à l’examen du BEM (91%) ainsi que tous les élèves pour le travail fourni, sans oublier de féliciter la lauréate Lynda Haddag, de son établissement, qui a obtenu une moyenne de 18,44/20 au BEM. De son côté, le président de l’association des parents d’élèves, M. Saighi, dira: «La réussite de nos enfants est due aux efforts fournis par l’ensemble du personnel éducatif, à savoir la direction, les enseignants, les ouvriers et les parents d’élèves qui sont toujours présents à chaque appel lancé, pour apporter leur aide pour le bon fonctionnement de l’établissement». Pour conclure, le directeur de l’établissement a remercié tous les présents. C’est dire que la cérémonie s’est déroulée dans une ambiance de fête (chorale, des prises de photos…).

A. Iber