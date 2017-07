Des infrastructures à l’abandon total !

Par DDK | Il ya 48 minutes | 50 lecture(s)

Lors d’une virée dans différents villages de la commune d’Aghribs, il a été constaté que de nombreuses infrastructures réalisées à coup de milliards sont dans un état lamentable.

Et pour cause, soit celles-ci n'ont jamais servi, soit elles ont perdu leurs vocations initiales. Première escale à Tamassit. À proximité du stade du village, où se déroule un tournoi de foot inter-villages des moins de 21 ans, le foyer de jeunes est dans un état de dégradation avancé, avec des portes et fenêtres arrachées, des toilettes hors-service, du carrelage défoncé, des odeurs nauséabondes… Renseignement pris auprès des jeunes organisateurs du tournoi, il s'avère que cette infrastructure, livrée il y a peu d'années, a servi comme résidence à des ouvriers étrangers à la localité, lors des travaux de raccordement du village au gaz de ville. Ils l'ont laissée dans un piteux état. Non loin de là, se trouve une poste qui a été inaugurée en grandes pompes, mais qui n'a jamais ouvert ses portes. Sa mise en service aurait pu éviter aux vieux retraités de la région, notamment, de longs déplacements jusqu'à Azazga ou au chef-lieu de la commune. Un peu plus loin, au village d'Agraradj, la maison de jeunes, portes et volets fermés, paraît comme une vieille maison hantée que ses habitants ont abandonnée. C'est aussi le triste sort qu’a connu la maison pour handicapés, sise non loin du chef-lieu de la commune. La liste n'est pas terminée, mais cet échantillon est assez représentatif de l’abandon auquel sont livrées ces infrastructures qui auraient pu donner un plus à une commune déshéritée, mais possédant des potentialités qui ne demandent qu'à être exploitées.

Mohand Amokrane