Des citoyens s’opposent !

L’association sociale Les frères Tellache, dans la grappe de villages de Tazrout-Nézlioua sur les hauteurs de la ville de Draâ El-Mizan, a tenu, récemment, une assemblée générale.

Le principal point du jour fut «d’alerter» les habitants sur un projet annoncé portant extension du cimetière Sidi Salah datant des années 1800, projet qui ne fait apparemment pas l’unanimité. Dans le dit cimetière sont enterrés les martyrs de l’insurrection de 1871, notamment ceux de la fameuse bataille des 47 jours ayant débuté le 6 juin 1871, «ce qui lui confère une sacralité supplémentaire», nous dira-t-on. La dite bataille eut lieu à Sidi Rahmaoune, au niveau de l'actuelle commune d'Aomar (Bouira). Plus de deux cents hommes y périront en martyrs, dont Ali Ben Tellache, l’un des principaux animateurs de l’insurrection dans le sud de la Kabylie. Avant-hier donc, c’est M. Amar Tellache, président de l’association, qui énoncera «l’opposition à la dite extension». Puis, ce fut M. Rabah Tellache, vice-président de l’association «Des oubliés de l’insurrection de 1871» qui revint sur l’histoire de cette insurrection contre l’occupant et la répression qui s’en était suivie. Il fera état «du massacre commis par l'armée coloniale française qui a abattu froidement tous les hommes âgés entre 15 et 65 ans, en guise de répression, ne laissant vivants que les enfants, les femmes et les vieillards». Il reviendra également, en détails, sur de nombreux faits historiques dont la déportation de son aïeul Ali Ben Tellache et d'autres Algériens vers la Nouvelle Calédonie. L’intervenant s’attardera beaucoup sur ces faits, expliquant à l’assistance qu’ «au cimetière de Sidi Salah, il y a des fosses communes où sont enterrés nombreux de nos ancêtres victimes de cette insurrection». Il enchaînera avec des faits actuels, comme le projet de création d’un nouveau cimetière décidé à l’unanimité en assemblée générale parce que celui de Sidi Mansour est saturé. «Nous avons à notre disposition un terrain d’une superficie de 2 hectares, choisi en 2012 et avalisé par tous les services. Il a été aménagé dernièrement et clôturé sur les fonds de l'APC. Il est situé en amont, à 50 mètres, de Sidi Salah et il est prêt à être exploité. Il n’y a aucune opposition comme le prétendent certains qui voudraient semer la zizanie. Il y a une seule réserve : c’est de déclasser ce terrain du domaine public de l’Etat (terres forestières) au domaine public de l’Etat (communal). C’est ce que va faire l’APC et il n’y a donc aucun problème. On pourra l’utiliser juste après l’élaboration d’un PV d’ouverture et un PV de fermeture de celui de Sidi Mansour selon la réglementation en vigueur qui gère les cimetières. Le seul souci donc est qu’un vice-président de l’APC, également président d’une association, veut procéder à l’extension de Sidi Salah. Proposition à laquelle, nous nous opposons fermement», affirmera l’orateur. Il expliquera : «Si nous sommes contre la demande de l’association «Ouled Aissa» concernant l’extension du cimetière Sidi Salah, village les Tellache, c’est qu’il y a de bonnes raisons à cela : Le cimetière appartient à la famille Tellache depuis l’époque de l’insurrection de 1871.

Vers sa classification en patrimoine historique

Le cimetière contient des tombes collectives des chouhadas de 1871 et il est en voie de classification comme patrimoine historique. Par ailleurs, les limites de ce cimetière ne sont pas définies. Et raison suprême de notre opposition, tout projet d’extension risquerait de déterrer les ossements de nos ancêtres et perturber leur repos éternel». Toutes ces argumentations furent consignées dans une déclaration d’opposition adressée au P/APC de Draâ El-Mizan. Pour sa part, le président de l’association «Les Frères Tellache» nous remettra une copie d’un courrier adressé à la même autorité. «Nous tenons à vous informer qu’au niveau de notre village se trouve un cimetière portant le nom Sidi Salah depuis l’année 1885. Malheureusement, l’association d’Ouled Aissa a récemment déposé au sein de vos services une demande pour bénéficier d’un terrain appartenant aux services des forêts pour un nouveau cimetière situé juste à côté du cimetière Sidi Salah et qui portera le même nom. Nous vous informons que le nom de Sidi Salah est un nom historique issu de la famille Tellache, c’est pour cette raison que nous vous demandons de bien vouloir accéder à notre demande d’opposition et à notre refus que le nom de Sidi Salah soit porté par le nouveau cimetière de l’association de Ouled Aissa», peut-on lire dans ce document datant du 13 juin 2017. Avant d'ouvrir les débats, M. Rabah Tellache proposera à l’assistance l’aménagement et la clôture du cimetière Sidi Salah conformément au plan cadastral. De son côté, le secrétaire général de l’association «des oubliés de l’insurrection de 1871», M. Farid Tellache, rappellera que cette assemblée générale a été décidée afin de dénoncer toute tentative d’atteinte à l’union des habitants de la région. Au terme de cette assemblée solennelle, toutes les familles présentes ont voté à l’unanimité les décisions émises par les responsables des deux associations.

Amar Ouramdane.