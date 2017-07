Un nouveau cimetière pour les Tellache

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

«Le cimetière dans lequel nous enterrons nos morts depuis des décennies est exigu. Nous étions alors obligés de solliciter l’APC pour un autre endroit», confiera M. Amar Tellache, en sa qualité de président de l’association des frères Tellache «Ikaratene». Notre interlocuteur reviendra ensuite sur les familles qui y enterreront leurs morts. «C’est comme toujours, ce sont celles qui utilisaient le cimetière Sidi Mansour». Selon le même interlocuteur, le nouveau cimetière est déjà prêt. «Il ne reste qu’à procéder par PV à la fermeture de l’ancien et à l’ouverture du nouveau aussi par PV. Concernant les procédures, elles ont été toutes faites. Il ne reste qu’une petite réserve qui sera levée incessamment, sachant les deux hectares que compte cet espace ont été aménagés par les services de l’APC», note le président de cette association. Et d’ajouter : «Nous avons choisi de lui donner le nom Sidi Salah, le même nom que celui du cimetière où sont enterrés les chouhadas de l’insurrection de 1871. Il est attendu aussi que l’opposition que nous avons faite au sujet de l’extension formulée par le village Ouled Aïssa aboutisse», précisera la même personne. Tout cela a été décidé, ajoutera-t-il, en assemblée générale et des correspondances ont été déjà transmises au maire. D’ailleurs, les membres de cette association multiplient leurs démarches afin d’accélérer la procédure et d’ouvrir le nouveau site situé non loin du cimetière Sidi Salah. Concernant ce dernier, l’association des oubliés de l’insurrection de 1871 estime qu’il est temps de le classer patrimoine historique. En tout cas, tous les habitants de ce village attendent le dénouement de cette situation, pour enfin enterrer leurs morts dans le nouveau cimetière, car Sidi Mansour ne peut plus accueillir d’autres tombes.

A. O.