«Que les artisans se rassurent !»

La 8ème édition du Festival culturel local de la poterie de Maâtkas aura bel et bien lieu vers la fin du mois d’août 2017. M. Meziani, commissaire de la manifestation, en parle.

La Dépêche de Kabylie : Pour commencer, le Festival de la poterie n’a pas eu lieu comme à son habitude en juillet…

Mustapha Meziani : Effectivement, le Festival n’est pas pour ce mois de juillet, et il y a deux raisons principales à cela: primo, le calendrier de la direction de la culture, qui reste notre tutelle, est trop chargé durant cette période. Secundo, la deuxième session du baccalauréat a fait que le collège Ounar Mohamed, site de l’événement, a été réquisitionné pour cet examen. Et puis, enfin, cela nous convient, car les chaleurs caniculaires de ce mois nous incommodent.

Le commissariat prévoit alors pour quand la manifestation ?

Comme je vous l’ai déjà annoncé, les festivités auront lieu durant la dernière semaine du mois d’août de l’année en cours. Et les subventions de l’Etat arriveront en temps opportun, même s’il est vrai que ce ne sont plus les mêmes sommes qu’on nous octroyait auparavant, et nous comprenons bien la situation. Lors de la dernière réunion qui a été tenue entre les membres du commissariat récemment, nous avons convenu que si les subventions sont revues à la baisse, ou si elles sont supprimées, nous serions prêts à travailler bénévolement, même s’il reste difficile de convaincre une partie de nos jeunes organisateurs. Et puis, comme nous travaillons en étroite collaboration avec l’APW de Tizi-Ouzou, les deux communes de Maâtkas et de Souk el Ténine, la daïra de Maâtkas, la Direction de l’artisanat, la PMI/PME et bien d’autres organismes, nous comptons bien sur leur apport.

Le Festival est donc maintenu ?

Oui, que nos artisans se rassurent. Le Festival aura lieu. Ils nous appellent quotidiennement ici dans la wilaya de Tizi-Ouzou, mais également d’autres wilayas. Même nos concitoyens de la diaspora établie en Europe et en Amérique nous interrogent via les réseaux sociaux.

