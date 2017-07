Ambiance et émotion à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 1 heure | 181 lecture(s)

Le 55e anniversaire de la création de la Police a été célébré dans une ambiance particulière, avant-hier, au théâtre régional Kateb Yacine.

C'était en présence du wali, des autorités militaires, judiciaires et civiles, des élus locaux, de députés et de la société civile que cet évènement a été fêté. La célébration de cette date mémorable, le 22 juillet en l’occurrence, s’est déroulée dans une ambiance bon enfant empreinte, cependant, de beaucoup d’émotion. À rappeler que la création de ce corps sécuritaire est intervenue au lendemain de l’indépendance du pays, arrachée de haute lutte. Le chargé de communication de la police, l'officier Nabil, a, lors de son allocution d'ouverture, remercié tous les présents et retracé les sacrifices consentis par la Police pour la sécurité du citoyen et des biens. Puis, deux discours : l'un du DGSN, le général Abdelghani Hamel, l'autre du ministre de l'Intérieur, M. Bedoui, ont été lus à l’assistance par deux policiers, un homme et une femme. Tous deux relatèrent longuement les circonstances de la création de cette entité, ainsi que les efforts consentis pour la construction du pays, sans omettre les sacrifices pour la défense et la sécurité de la nation, notamment durant les années de terrorisme. Au programme de cette célébration, une chorale d’Ammi Tahar et de son groupe, laquelle a glorifié la police algérienne «pour ses efforts et la bravoure de ses éléments». Le moment le plus attendu lors de cette cérémonie était les nombreuses promotions. Ainsi, pas moins de 79 éléments de la police ont été promus à des grades allant de commissaire principal, aux inspecteurs principaux, brigadiers chefs... Aussi, six enfants de policiers ont été récompensés pour leur admission au BEM et six autres (3 enfants de policiers et 3 proposés par la direction de l'éducation) pour leur réussite à l'examen de la 5e année. Un policier à la retraite et 5 jeunes policiers ont été, également, primés pour leurs efforts. Le moment de la reconnaissance des policiers assassinés ou morts dans l'exercice de leur fonction a été marqué par une forte émotion. Les présents se sont levés pour ovationner les veuves et les parents de ces policiers morts pour la patrie. Les athlètes de différentes disciplines : natation, course, boxe, javelot, football n’étaient pas en reste, puisqu’ils ont été également honorés, ainsi que leurs entraîneurs et des arbitres. Avant la clôture, les présents ont été conviés à un dîner copieux au siège de la sûreté de wilaya.

M A Tadjer.