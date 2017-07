Les accidents en baisse

Par DDK | Il ya 1 heure | 128 lecture(s)

Les accidents routiers et leurs effets meurtriers ont légèrement baissé par rapport à l'année passée, dans la wilaya de Boumerdès. Le bilan du premier semestre 2017 fait état, en effet, de 104 accidents de la circulation automobile, contre 101 en 2016. En douze mois, le nombre de victimes de l'hécatombe routière est passé de six morts et 134 blessés à 112 blessés et cinq morts. Les infractions au code de la route ont, quand à elles, sensiblement diminué, jusqu'à atteindre 1 406, alors qu'elles étaient une année auparavant de l'ordre de 3 564. Nette diminution par conséquent du nombre de retraits de permis de conduire : 3 564 tout au long du premier trimestriel 2017, contre 2 919 comptabilisés dans la même période de 2016. De l'ordre de 873 au premier trimestre 2017, les infractions routières captées par radar sont, dans ce nouveau bilan, au nombre de 730. Le communiqué de la sûreté de la wilaya citera, enfin, les amendes forfaitaires, dont le nombre a sensiblement baissé de 11 188 à 107 89. Les différentes brigades policières départementales de l'environnement de la wilaya avaient, par ailleurs, effectué plusieurs interventions, notamment dans le cadre de la lutte contre le marché informel et la protection de l'espace vital.

Salim Haddou