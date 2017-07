Un réseau de vol et trafic de motos démantelé

Par DDK | Il ya 1 heure | 169 lecture(s)

Trois individus, impliqués dans une affaire de trafic de motos volées, ont été interpellés, dernièrement, par des agents de la Police relevant de la sûreté de daïra de Sidi Aïch, a-t-on appris, hier, de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Le démantèlement de ce réseau de malfaiteurs est intervenu suite à des renseignements préalables et sûrs, parvenus à la police de Sidi Aïch, faisant état de l’activité et la présence de ces trois individus au niveau d’une vielle baraque, se trouvant à l’abandon au centre-ville, a souligné la même source. Une descente de la police à cet endroit a permis l’arrestation des membres de ce réseau, la récupération de deux motos de grosses cylindrées volées, plusieurs moteurs de motos, autres matériels utilisés pour le montage de motocycles et des papiers d’identité des individus impliqués dans cette affaire, a-t-on précisé. Ces mis en cause s’adonnaient au vol et recel de motos volées, modifications techniques et falsifications des papiers de ces motos, a affirmé notre source. Âgés entre 20 et 37 ans, ces trois individus arrêtés dans le cadre de cette affaire sont natifs des villes de Sidi Aïch et Akbou. Ils ont été présentés devant les juridictions compétentes pour «constitution d’un groupe de malfaiteurs en vue de commettre des délits, vol qualifié, falsification de papiers et détention d’arme blanche prohibée sans autorisation légale».

Boualem S.