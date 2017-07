Les chemins intercommunaux en souffrance

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

Ils sont des milliers d’usagers à emprunter cet axe routier, qui relie directement la daïra de Maâtkas à la ville de l’ex-Mirabeau. Ce chemin s’étale sur environ 18 km, et dessert à la fois plusieurs villages de la commune de Maâtkas (Ait-Ahmed, Ait-Zaim, Tizi Tzougart, Tadjdiwt, El Vir, Takhribt), mais aussi de la commune de Tirmitine (Ivahlal, Izzerouden et Amegdoul). Mais il semble être mis de côté par les pouvoirs publics. Bien que l’APC l’ait proposé à l’inscription au niveau de la Direction des travaux publics. L’austérité et la crise financière qui frappent de plein fouet la trésorerie publique, a ainsi renvoyé aux calendes grecques ce projet de réhabilitation de cette route. Pour mémoire, plus de 600 millions de centimes ont été consacrés déjà par la commune à sa réhabilitation, il y a de cela quelques années, mais la réfection n’a été que partielle, étant donné l’insuffisance de cette somme. Pis, le manque de réseaux de drainage des eaux pluviales a fait que tous travaux qui seraient effectués sur cet itinéraire seraient tout bonnement mal inspirés, car les eaux restent la «bête noire» du bitume. Actuellement, les transporteurs assurant cette desserte, se plaignent du lamentable état de cette chaussée, en raison du manque d’entretien, et du nombre excessif de crevasses, de nids de poule et paradoxalement de ralentisseurs sauvages. C’est dire que pour désengorger le CW147 reliant Maâtkas à Tizi-Ouzou, qui connait un important trafic, il serait judicieux de réhabiliter ce chemin intercommunal, notamment par son revêtement en béton bitumineux, mais aussi son élargissement, surtout qu’il est appelé à relier cette partie sud-ouest de Tizi-Ouzou à la pénétrante est-ouest dans un proche avenir.

C. A.