Les habitants de Tamalahth soulagés

une opération de dallage en béton a été décidée au profit des habitants du village Tamalahth, au nord de la ville. «Vraiment, nous avons souffert des années de l'état de cette piste qui mène à nos habitations. D'ailleurs, nombreux sont les automobilistes qui garent leurs voitures loin de leurs domiciles de peur d'être bloqués au niveau de cette piste, notamment durant l'hiver", dira un membre actif du collectif des habitants. Selon la même personne, l'entreprise est sur place et les travaux vont démarrer incessamment. «Nous demandons aux habitants de laisser l'entreprise avancer. Comme vous le savez, dans nos villages, les villageois sont à cheval quand on touche à leurs terrains", ajoutera la même personne. Pour celle-ci, cette opération arrive au bon moment : «Nous souhaitons qu'elle ne soit pas dégradée. Que ceux qui n'ont pas encore effectué leurs branchements divers le fassent vite parce qu'une fois la piste bétonnée, personne ne sera autorisé à la toucher", estimera-t-il. Il est à noter que d'autres opérations de ce genre sont inscrites dans le cadre des PCD 2017, dont certaines sont déjà achevées. Mais, la plus importante opération attendue est le bitumage de la route qui mène du chef-lieu, en passant par D'Hous vers la RN68. Ce chemin a été notamment dégradé lorsque, justement, des travaux de rénovation s’effectuaient sur la RN68 en 2014. "C'est un projet inscrit et il ne tardera pas à être lancé", annonce une source locale. Il faut dire que ce raccourci vers la ville et les villages du nord du chef-lieu communal est très fréquenté, d'autant plus qu'il sert de déviation. A noter qu’une autre opération du genre sera lancée incessamment. Elle concerne la route vers le siège de la daïra et du CFPA.

Amar Ouramdane