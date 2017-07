L’Union des non-voyants se distingue

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

L’Union des aveugles de la wilaya de Tizi-Ouzou primera les lauréats des différents examens de fin d’année scolaire 2016/2017. Cette année, leur nombre s’élève à 17 admis, soit un taux de réussite de 100 %. La cérémonie aura lieu dans la matinée du lundi prochain à la Maison de la culture Mouloud Mammeri. Selon le président de l’Union en question, M. Choukri Rezki, les lauréats sont au nombre de neuf pour la 5ème année primaire. Djenadi Mohand Arezki s’est particulièrement distingué en décrochant une moyenne de 9,5 /10. Quant aux élèves admis au lycée, leur nombre s’élève à deux. Enfin, s’agissant du BAC, l’Union a fait état de sept candidats, tous admis. Au siège de l’Union, c’est la grande joie : «Nous sommes très contents des résultats qui ont atteint le plafond des 100 % pour les trois examens. Les lauréats du Bac auront l’immense joie de s’inscrire et de faire, pour la première fois, leur entrée à l’université Mouloud Mammeri», se réjouit Wahiba Madjen, enseignante de braille à l’Union. Et d’ajouter : «Notre objectif est d’avoir des bacheliers non-voyants à l’université. Cependant, nous demandons aux responsables de cette institution de mettre des ouvrages et autres moyens nécessaires (logiciels, synthèses vocales…) à la disposition de cette catégorie d’étudiants».

M. A. Tadjer