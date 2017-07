Thighri se met au service des personnes âgées

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Sous le slogan «La main dans la main pour le bien-être des personnes âgées à la maison», l'Association sociale Thighri pour les personnes handicapées et les personnes atteintes de maladies chroniques de la commune d'Aït-Smaïl, devait lancer, hier vendredi, une initiative qui consistera à apporter assistance aux personnes âgées à domicile. Cette assistance consistera en des consultations médicales gratuites, ainsi que de fournir des explications aux membres de la famille sur la façon de traiter la personne âgée chez-elle. Le lancement de cette initiative devait donc s’effectuer, hier et le départ était prévu en matinée à partir du siège de la Maison de jeunes de la commune. Les adhérents de l’association souhaitent assurer mensuellement et gratuitement ces prestations. Le but est de recenser les besoins pour cette catégorie afin de lui assurer un environnement sûr. D’après le président de l’association, M. Smail Abdoune, les objectifs de cette initiative est de soutenir matériellement, moralement et psychologiquement les personnes âgées de la commune, et, surtout, de sensibiliser les membres de la famille sur les besoins spécifiques de cette frange de la société, ainsi que la façon avec laquelle devront être traitées les personnes avancées dans l’âge. Pour cette première sortie, et comme la canicule est toujours présente, l’accent devait être mis sur le danger de la chaleur sur les personnes âgées et affaiblies, ainsi que les précautions à prendre pour les protéger et les soulager. Un médecin généraliste, Brahim Mazouz, membre actif de l'association, avait à assurer les visites médicales, alors que Soria Haddad, psychologue et formatrice dans le domaine d’aide pour personnes âgées à domicile, devra fournir des explications aux membres de la famille sur la façon de prendre soin des personnes âgées à la maison: explications sur les repas, utilisation de la salle de bains, les périodes de repos, le sommeil, les médicaments, comment assurer l’hygiène physique, l’utilisation du tensiomètre, comment mesurer la glycémie... C’est une occasion aussi pour fournir aide et des fauteuils roulants pour les personnes souffrant d’incapacité motrice. Cette initiative sera aussi une façon d’aider et soutenir matériellement et moralement les familles possédant une personne âgée à la maison dans le but de ne pas se décourager vu que s’occuper d’une personne âgée demande des efforts quotidiens.

Saïd M.