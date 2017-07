Le marché de bazar calciné

Par DDK | Il ya 35 minutes | 75 lecture(s)

Dans l’après-midi d’avant-hier (16h), un incendie s’est déclaré au centre-ville de Draâ El-Mizan, plus exactement au niveau de l’entrée du marché des fruits et légumes, où sont sises des baraques de fortune appartenant à des marchands de vêtements, chaussures, produits de bazar… Ainsi, selon plusieurs témoins, cet incendie, parti de la partie basse, s’est très vite propagé aux autres locaux, d’autant plus que toutes les marchandises ainsi que les toitures, recouvertes de bâches en plastique, étaient hautement inflammables. Aussitôt avisés, les éléments de l’unité locale de la Protection civile ainsi que ceux de la sûreté de daïra arrivèrent sur le lieu du sinistre. Cependant, et malgré la promptitude de leur intervention, près d’une vingtaine de locaux ont été complètement calcinés sans que leurs propriétaires respectifs ne puissent sauver la moindre chose. Cela dit, les flammes ont été empêchées non seulement de se propager à l’autre allée, mais surtout à la station service NAFTAL, sise à proximité des locaux calcinés. Par ailleurs, étant donné que tous les véhicules de la Protection civile étaient sur la chaussée de la rue Mohamed Mitiche, dit Moh n’Djardjar, la circulation routière a été déviée durant le temps de l’intervention. Au demeurant, selon plusieurs citoyens, cet incendie était prévisible avec la canicule qui sévit ces jours-ci, mais surtout avec la précarité des locaux existants depuis plusieurs années et les courts circuits fréquents dans ces baraques de fortune. «Cette catastrophe aurait pu être évitée si les autorités avaient pris la peine de d’attribuer des locaux commerciaux adéquats à ces marchands, au lieu de leur proposer des ‘’cages à lapins’’ de quatre mètres carrés (…)», s’indignent des personnes âgées.

Essaïd Mouas