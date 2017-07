Une cédraie partiellement dévastée

Par DDK | Il ya 35 minutes | 58 lecture(s)

Un incendie s’est déclaré avant-hier vendredi, et a réduit en cendres environ quatre hectares d'une forêt peuplée de cèdres de l'Atlas, de chênes verts et autres espèces végétales à Tikjda, sur les hauteurs de la commune d’El-Esnam. Ainsi, et selon les agents du Parc National du Djurdjura (PND), le départ de feu a été enregistré aux environs de 18 heures, et le brasier a été attisé par le vent qui soufflait fortement du Sud-ouest. Les colonnes de fumées visibles à plusieurs kilomètres, ont immédiatement fait réagir les visiteurs qui ont alerté les éléments de la Protection Civile. Les sapeurs-pompiers et les gardes forestiers du PND qui sont intervenus ont pu, après moult efforts, maîtriser l’incendie, et ont continué à surveiller d’éventuelles reprises du feu couvant. En début de soirée, les flammes ont été complètement maîtrisées par les sapeurs-pompiers, ainsi que les gardes forestiers qui nous ont confié que seulement quatre hectares ont été dévastés par ce sinistre. Quant aux causes à l'origine de l'incendie, un garde forestier n'a pas écarté l'acte volontaire d’un pyromane.

A. C.