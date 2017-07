Plus de 2 000 oliviers et 30 hectares ravagés

Par DDK | Il ya 35 minutes | 64 lecture(s)

Les habitants du village Illiten, dans la commune de Saharidj, ont vécu une nuit de terreur, vendredi dernier.

Un gigantesque incendie s’est, en effet, déclaré dès 16 heures, et a ravagé plusieurs hectares de forêts, mais aussi plusieurs plantations d’oliveraies. Jusqu’à 1 heure du matin, les éléments de la protection civile de M’Chedallah, El-Adjiba et Bechloul ont tenté de mettre un terme à ce brasier. Les éléments des services des forêts, ainsi que ceux de la brigade de gendarmerie de Saharidj étaient également mobilisés, de même que des centaines de citoyens, qui ont accouru pour prêter main forte. D’ailleurs, la bâtisse d’un citoyen menacée par les flammes a été sauvée in extremis, de même que ses occupants qui ont été évacués chez des proches en pleine nuit. Le feu s’est rapidement propagé au dessus de la RN30 B, en menaçant les propriétés du village avoisinant d’Ath Hammad. Selon des habitants d’Illitene, il y aurait plus de 2 000 oliviers qui auraient été détruits : «Nous avons mis sur pied une cellule de crise dès hier soir (vendredi ndlr), et les agents des forêts, ainsi que les gendarmes ont dressé des PV de constat pour chaque propriétaire d’oliveraie ravagées par les flammes», nous dit-on. Par ailleurs, il y aurait également à déplorer plus de 30 hectares de forêts composées essentiellement de chênes verts et de pins, qui auraient été consumés lors de cet incendie. Un incendie dont l’origine n’est toujours pas déterminée, même si les enquêteurs privilégient la piste d’un acte criminel. Hier matin, les pompiers harassés se trouvaient toujours sur les lieux, surveillant les feux couvant pouvant se déclarer.

Hafidh Bessaoudi