Chute mortelle d’un vieux

Par DDK | Il ya 36 minutes | 74 lecture(s)

Un homme de 74 ans, habitant Tiferdoud, un village de la commune d’Ath Bouyoucef, a été, avant-hier dans l’après-midi, victime d’une chute qui lui a été fatale. Selon une source présente au hameau, le malheureux allait contrôler le niveau de sa citerne d’eau potable, quand, probablement, il perdit l’équilibre et se retrouva huit mètres en contrebas, à l’extérieur de sa maison. Ce n’est que quelques instants plus tard que ses proches se sont rendu compte de l’accident et ont appelé la Protection civile de la ville d’Aïn El-Hammam. Les secouristes, arrivés rapidement sur les lieux du drame, se sont retrouvés face à un corps sans vie. Ils ont alors procédé à son évacuation vers la morgue de l’hôpital de la localité. Il est à noter que, faute de témoins, il n y a pas de certitudes quant aux circonstances exactes de cette chute que les enquêteurs s’attèleront à élucider. La Gendarmerie d’Ath Bouyoucef, compétente territorialement, s’est rendue sur les lieux et à la morgue de l’hôpital pour les besoins de l’enquête, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cet accident qui a endeuillé toute une famille.

A. O. T.