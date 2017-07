Un jeune baigneur tué par un… jet-ski

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Le corps sans vie du jeune H'cene Haddouche a été repêché, vendredi vers 18h, non loin du bord de la plage de Cap Djinet, à 30 km à l'Est de Boumerdès. Selon les précisions de la protection civile, ce jeune de 24 ans, originaire de Timezrit, a été brutalement heurté par un jet-ski pendant qu'il se baignait. Cet accident, qui a causé à la victime de graves blessures à la nuque et à la bouche, serait à l'origine de son décès par noyade. Le corps de ce jeune homme a été déposé à la morgue de l'hôpital de Thenia, en vue d’être autopsié. Les services locaux de sécurité avaient, au cours de la même soirée, ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame. Les investigations policières sont minutieusement menées pour identifier le conducteur du jet-ski, ayant ravi ce villageois de Timezrit à la fleur de l’âge.

Salim Haddou.