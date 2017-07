Lounès et le rêve de devenir psychologue…

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Malgré un handicap de taille et le faible taux de réussite de son lycée (27%), le jeune Lounès Sahi, non-voyant à 100%, a réussi à décrocher son Bac avec une moyenne de 10,15.

Originaire du village d’Ath Abdellah Ouali, le jeune de 23 ans a été scolarisé au niveau du lycée Machani Rabah de la commune d’Ath-Rached en classe de lettre et philosophie. Timide mais très sociable et ouvert au débat, il ne cache pas son bonheur d'avoir décroché le Baccalauréat et se projette déjà dans l'avenir. Son objectif : s’inscrire au département de psychologie et devenir psychologue clinicien. Hier, nous avons profité de son passage à l’université de Bouira, où se tenait des portes-ouvertes, pour le rencontrer et discuter de son expérience. Il n’hésitera pas d’ailleurs à raconter son défi et les difficultés qu’il a rencontrées au courant de l’année scolaire et faire part de son plan pour réussir ses études à l’université. Lounès n’a pas caché son émotion et sa fierté: «Je suis très fier pour moi et pour ma famille aussi. Malgré toutes les entraves que j’ai rencontrées au cours de trois dernières années, figurez-vous j’ai été le seul garçon à obtenir le Bac dans ma classe», dira avec ironie Lounès. Et d’enchaîner : «Les non-voyants souffrent beaucoup en Algérie, surtout face au manque d’écoles spécialisées, d’ouvrages et de livres scolaires. Avant, j’étais inscrit dans une école spécialisée à Tizi-Ouzou, mais au fil du temps, j’ai été obligé de retourner à Bouira, qui ne dispose malheureusement pas d’une école pour non-voyants, c’est pour ça que j’ai perdu beaucoup d’années. Au lycée d’Ath-Rached et durant toute l’année, j’ai été obligé d’écrire et de réviser mes leçons avec un braille. Certains enseignants m’ont facilité la tâche, d’autres malheureusement non. Ce n’est que grâce à l’appui de mes collègues de classe et mes parents que je réussi à avoir toutes les leçons». Lounès a raconté, les larmes aux yeux, un fait marquant, qu’il l’a visiblement touché. Il s’est déroulé au cours de l’année scolaire dans son lycée, quand les enseignants lui ont interdit l’usage d’un dictaphone pour enregistrer les leçons : «J’ai pensé à me faciliter la tâche, en enregistrant les cours. En audio, ça aurait été plus facile pour moi de réviser et de réécrire les leçons. Malheureusement, mes enseignants m’ont tous empêché de l’utiliser en classe et je n’ai jamais pu utiliser ce dictaphone que mon père m’a acheté à prix fort. A ce jour, je ne comprends toujours pas pourquoi». À la question de connaître la spécialité pour laquelle il va opter, Lounès n'a pas hésité et son choix semble être fait : «Je veux intégrer le département de psychologie et devenir psychologue. J’apporterai mon aide à tous les non-voyants qui ont des difficultés à s’intégrer dans la société, les écoles ou le monde du travail. C'est mon souhait le plus cher et j'espère pouvoir le réaliser», a-t-il fait savoir. Lounès a tenu enfin à remercier sa famille et ses amis «pour leur soutien tout au long de son cursus scolaire». Il a aussi une pensée pour les élèves ayant échoué à l'examen du Baccalauréat auxquels il adresse un message: «Ne perdez pas espoir. La persévérance, l'assiduité et la bonne conduite finiront toujours par payer et le Baccalauréat 2017 n'est pas si loin». Le nouveau bachelier souhaite aussi trouver de l’aide et un climat favorable pour ses études au sein de l’université : «J’espère trouver un bon climat et des moyens aussi. Je rêve de trouver des logiciels pour non-voyants qui me permettront de télécharger des livres et m’aideront dans mes études», a-t-il souhaité.

Oussama Khitouche