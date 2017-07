Incendie ravageur à Lemcella !

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Les habitants du village Lemcella, dans la commune d'Ath Mellikèche, ont vécu une journée noire, mercredi dernier, à cause d'un incendie ravageur qui s'est déclaré dans les vergers qui entourent cette localité haut perchée. En effet, le brasier, qui s'est étendu sur plusieurs hectares, a détruit dans sa progression des centaines d'arbres fruitiers, essentiellement des oliviers, des figuiers, des caroubiers et des figuiers de Barbarie. «Le sinistre a parcouru un profond ravin avec de gigantesques flammes qui s'élevaient au ciel», relatent des témoins. Il menaçait même de réduire en cendres des habitations, n'était la réaction prompte des pompiers et des habitants de la localité, ainsi que ceux des villages voisins, comme Tabouda et Taghalat, qui se sont tous mobilisés pour tenter d’éteindre les feux. C'est ce qui a été fait dans la même journée, indiquent nos sources. En effet, l’incendie a finalement été circonscrit après des heures de lutte acharnée contre les flammes, devenant menaçantes pour les maisons situées aux alentours. Au lendemain de cet incident, qui n'a fait heureusement aucune victime, mais qui a créé une onde de choc dans la région, l'endroit où s'est déclaré le brasier offrait une vue désolante avec un champ de cendres. Des arbres et des figuiers de Barbarie étaient là complètement calcinés, dénotant de la violence du sinistre. Même les animaux sauvages n’ont pas été épargnés par les flammes. Les habitants ont, en effet, constaté des cadavres de sangliers, de chacals et de mangoustes complètement carbonisés. Les villageois s'interrogent sur l'origine de cet incendie, d'autant que ce genre de sinistres est plutôt rare dans la région. «Je me demande vraiment si ce feu est d’origine criminelle. Si c'est le cas, ce serait trop grave», s'emporte un habitant de Lemcella.

Syphax Y.