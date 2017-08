Tizi-Ouzou avec 100% de taux de réussite !

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

L’Union des aveugles de la wilaya de Tizi-Ouzou a primé les lauréats des différents examens de fin d’année scolaire (2016/2017) dans la matinée d’avant-hier lundi.

Dix sept non-voyants, qui ont passé les examens de 5e, BEM et Bac, ont tous réussi leur passage aux paliers supérieurs. Une réussite à 100% ! La cérémonie a lieu au petit théâtre de la maison de la culture. Elle a été rehaussée par la présence du directeur de la l’Action sociale, Hadj Bouchoucha, de la directrice de la Maison de la culture Mouloud Mammeri, Dalila Kemmar, du président de l’Union des aveugles, Choukri Rezki, de la représentante de la sûreté de wilaya et chargée de la communication, Djamila Temmar, d’enseignants et proviseurs de lycées, et, bien entendu, de tous les lauréats et leurs parents. «Nous sommes très contents des résultats. Les 17 candidats des trois examens (tous paliers confondus) ont tous été admis aux paliers supérieurs ! Le taux de réussite est de 100 %, un taux jamais égalé. Un record ! Comment ne pas être content ?», se félicite Choukri Rezki, président de l’Union des non-voyants qui ne cache pas son immense joie. Ce dernier n’a pas omis, dans son intervention, de louer les efforts des enseignants tout au long de l’année: «les enseignants ont admirablement réussi leur mission. Par leur travail, une bonne récolte a été faite !», dit-il. Il remercia, également, les parents qui «n’ont pas cessé d’accompagner leurs enfants, tant à l’école qu’au siège de l’Union des aveugles». De son côté, le directeur de l’action sociale (DAS), M. Hadj Bouchoucha, a félicité les apprenants qui, dira-t-il, «méritent amplement ce succès». «Nous remercions, aussi, leurs enseignants qui, par psychopédagogie, ont réussi à donner une véritable confiance aux enfants qui ont suivi à la lettre leurs consignes et conseils». Pour sa part, la chargée de communication de la sûreté de wilaya, Djamila Temmar, dira : «Nous insistons à être présents dans toutes les cérémonies identiques, pour partager la joie des parents, dont les enfants sont admis aux examens. Nous les félicitons tous : parents, enseignants et élèves». À noter qu’en sus de la remise des prix, diverses activités artistiques étaient au menu lors de cet événement. Il était question, entre autres, de chant, de poèmes déclamés par des non-voyants et d’une pièce de théâtre, intitulée Amcum (le méchant). Avant la clôture de la cérémonie, des tablettes ont été offertes à chacun des heureux lauréats : «Une tablette spéciale pour aveugles fonctionnant avec l’application dite talk back et dotée d’un lecteur pour les enregistrements audio des cours», précise le président de l’Union.

M. A. Tadjer.