«Notre satisfaction est complète»

Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

Dans cet entretien, le directeur de l’Action sociale, Hadj Bouchoucha, a confié sa réjouissance des résultats obtenus par les non-voyants, candidats aux trois examens de fin d’année.

La Dépêche de Kabylie : Peut-on connaître vos impressions et les objectifs de votre présence à cette cérémonie ?

Hadj Bouchoucha : Je tiens à souligner que nous sommes présents à cette cérémonie par devoir envers cette catégorie. Notre présence, ici parmi eux, est un témoignage de notre soutien et engagement pour leur bien-être, mais aussi pour les encourager. Le but est aussi d’évaluer l’année scolaire. Beaucoup de cho-ses ont été faites et nous nous en réjouissons.

Cette année, les résultats aux différents examens sont particuliers par rapport à l’année dernière…

En effet, les résultats de cette année scolaire sont bien meilleurs que les années précédentes et on ne peut que s’en réjouir. Les élèves souffrant de handicap se sont illustrés aux différents examens et nous les félicitons : 9 lauréats en cinquième, 2 au BEM et 6 au BAC. 17 admis sur les 17 candidats, un taux de réussite de 100 %. C’est magnifique !

Cette tranche de citoyens, tous handicaps confondus, ont besoin de plus de moyens. Y a-t-il de nouvelles décisions à leur intention ?

Comme vous le savez, un seul établissement leur est réservé dans la wilaya de Tizi-Ouzou, celui de Boukhalfa, avec une capacité de plus de cent vingt (120) élèves. Aujourd’hui, quarante-trois élèves sont scolarisés. L’établissement est équipé de tous les moyens nécessaires, notamment la technique du braille, enseignée par des enseignants spécialisés. Il est, par ailleurs, à signaler que le nombre d’aveugles est en baisse, grâce aux préventions et soins prodigués par le secteur de la santé publique. Il faut également souligner que nous avons réussi à intégrer des enfants non-voyants, en classes spéciales, dans des établissements scolaires ordinaires. Il y a un accompagnement qui se fait au niveau de ces établissements et au niveau de l’université.

Hormis cet accompagnement, y a-t-il d’autres mesures en faveur des handicapés ?

Pour les non-voyants, des accès et des endroits pour le stationnement sont prévus, certains sont déjà en réalisation. Des efforts que l’Etat fournit, d’autant plus l’Algérie est adhérente à différentes institutions et organisations internationales qui défendent et prennent en charge cette frange de la société. L’Etat continue d’œuvrer pour que des moyens, de plus en plus modernes et efficaces, soient mis à la disposition de cette frange de la population. L’intégration des non-voyants dans l’éducation nationale en est l’illustration. Il est aussi question d’un environnement adéquat pour le non-voyant : trottoirs, bibliothèques, passages cloutés, classes spécialisées… L’intégration des handicapés est une des priorités du gouvernement, notamment par le biais de textes réglementaires.

Entretien réalisé par M. A. T.