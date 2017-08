La mairie prise d’assaut par les nouveaux bacheliers

Par DDK | Il ya 20 minutes | 39 lecture(s)

Le service de l’état civil de la mairie de Draâ Ben Khedda se voit pris d’assaut ces jours-ci. En effet, tôt les matins, une chaîne, composée principalement de nouveaux bacheliers, se forme devant ce service avant même que ses portes n’ouvrent. Avant-hier, dès le premier tour de clé dans la serrure ou le grincement des verrous, c’est la bousculade et la course aux premières places devant des guichets où les employés ne sont même pas au poste, du moins la plupart d’entre eux : «Nous sommes là bien avant l’ouverture des portes. Il est huit heures passée et le préposé au guichet n’est pas encore là !», s’écrie un nouveau bachelier. La préposée au guichet ne tarda pas à se manifester et le premier citoyen fait sa demande de documents. «Actes de naissance, certificat de résidence… s’il vous plait», demande-t-il, entre autres, pour le dépôt du dossier d’inscription définitif à l’université. À signaler que les préinscriptions des nouveaux bacheliers se font en ligne depuis avant-hier et s’étaleront jusqu’à aujourd’hui jeudi. S’agissant de la période de confirmation des préinscriptions, celle-ci est fixée du 4 au 5 août et le traitement des vœux se fera du 6 au 11 du même mois, soit six jours durant pour donner suffisamment de temps aux responsables, mais aussi aux logiciels, pour traiter dans de bonnes conditions les vœux de chacun des étudiants qui seront fixés quant à leurs affectations le 11 août. A noter que les 12 et 13 août seront réservés aux entretiens et tests. Durant les mêmes journées, il est également prévu une préinscription au profit des cas b-c-d, tels que définis par la circulaire ministérielle relative aux recours. Aussi, le changement des affectations autorisées se fera le 5 et 6 septembre et leur traitement est prévu du 7 au 9 du même mois. Ainsi, les étudiants s’inscriront de manière définitive du 10 au 14 septembre. Dans l’un des cybercafés à Draâ Ben Khedda, Malika se réjouit : «Avec la moyenne de 15,65/20, je pourrai m’inscrire au département de pharmacie». Quant à sa voisine Houria, ayant décroché un 14,72 /20, elle voudrait opter pour une spécialité dans une école supérieure. En tout cas, ces jours-ci, les services de l’état civil ne désemplissent pas. Et avec les grandes chaleurs, c’est l’exaspération et des préposés au guichet et des citoyens.

M. A. T.