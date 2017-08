Plusieurs hectares de forêts partis en fumée

Par DDK | Il ya 1 heure | 183 lecture(s)

Les habitants de Bordj-Mira, dans la commune de Taskriout, ont vécu, une fin de semaine cauchemardesque. La journée du mardi a été particulière suite à un incendie qui s’est déclaré, dit-on, dans une décharge sauvage. Les flammes, d’une «violence étonnante», ont ravagé, en quelques heures, plusieurs hectares de forêts et d’oliveraies. Dans la localité d’Anekouche, les habitants furent obligés de quitter leurs maisons de crainte que le feu ne se propage pour les atteindre. Mais malgré les moyens rudimentaires dont disposent les agents de la Protection civile, leur intervention fut salutaire puisqu’ils ont réussi, avec l’aide de la population, à empêcher le feu de se propager dans les zones habitées. Heureusement, aucune victime n’est à déplorer. Ces derniers jours, plusieurs incendies ont été enregistrés partout en Kabylie, suite à la hausse importante des températures et la prolifération des décharges sauvages. Mais les incendies volontaires restent la cause principale de plusieurs incendies qui ont ravagé des centaines d’hectares de flore.

Saïd M.