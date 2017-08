Les pompiers à rude épreuve

Par DDK | Il ya 36 minutes | 71 lecture(s)

Mercredi dernier dans la soirée, plusieurs interventions ont été effectuées par les pompiers, notamment à Aït Hala et aux alentours de la cité Sidi Ali Ouyahia. Par ailleurs, un incendie, localisé en contrebas de la ville, au niveau de la rivière d’Amalou Aouin, a mobilisé une équipe durant toute la nuit, jusque vers onze heures le lendemain jeudi. Le chef du groupement, accompagné d’une dizaine d’éléments, ont dû parcourir, à pied, plus de 2 km, à travers une forêt inaccessibles et aux véhicules et aux piétons. Munis de bidons d’eau, de pelles et de pioches, les soldats du feu n’ont pu maîtriser l’incendie que tard dans la matinée. Les citoyens interviennent, eux aussi, dans la plupart des cas pour leur prêter main forte. Cependant, le manque de moyens se fait ressentir face aux flammes de plusieurs mètres de hauteurs. Dans une région montagneuse comme l’x-Michelet, manquant cruellement d’accès vers les endroits boisés et les maquis, l’intervention de la Protection civile est loin d’être aisée. Même les pistes agricoles ne permettent pas d’atteindre certains endroits isolés.

A. O. T.