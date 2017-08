Les commissions communales à pied d’œuvre

Par DDK | Il ya 35 minutes | 85 lecture(s)

C’est à partir de la wilaya de Tizi-Ouzou, où le ministre de l’Intérieur, M. Bedoui, était en visite à Aït Yahia Moussa quatre jours après les feux de forêts qui ont ravagé la région, que l’annonce de l’indemnisation des victimes des sinistres a été faite.

Les victimes de la catastrophe seront, donc, indemnisées en puisant dans le fonds des catastrophes naturelles. Le wali de Tizi-Ouzou a instruit les chefs de daïras à procéder à l’installation des commissions communales d’étude et d’évaluation des dossiers d’indemnisation des victimes des incendies à travers la wilaya. Dans cet arrêté, daté du 27 juillet dernier, les directives sont claires. Dans le deuxième article, on peut lire que chacune de ces commissions est composée du chef de daïra, comme président, et de plusieurs membres, à savoir le maire, le SG de l’APC concernée, le chef de la brigade de la Gendarmerie nationale, le chef de sûreté de daïra, le représentant de la conservation des forêts, le représentant de la Protection civile, le chef de service des équipements au niveau de la daïra, le chargé de l’action sociale de la commune et le représentant de la CRMA. L’arrêté précise, par ailleurs, que le président de la commission peut faire appel à toute personne ou organisme susceptible de l’éclairer dans les travaux de la commission. En outre, il est recommandé à la commission de transmettre à la commission de la wilaya les dossiers d’indemnisation jugés recevables dans un délai maximal de 40 jours, d’une part, et que tout rejet doit être signifié à l’intéressé dans les 45 jours qui suivent la demande d’indemnisation, d’autre part . L’arrêté donne l’opportunité aux personnes aux dossiers rejetés d’introduire des recours auprès de la commission de wilaya dans un délai de 15 jours, à compter de la date de signification de rejet. Actuellement, les commissions sont à pied d’œuvre. A titre d’exemple, à Aït Yahia Moussa, une municipalité sévèrement touchée, selon une source proche de ce dossier, 51 dossiers d’indemnisation ont été étudiés et transmis à la commission de wilaya, alors que d’autres, à savoir 27 dossiers, ont été introduits dans une liste additive. Au total, 78 dossiers ont été étudiés par la commission en question. «Il faut que les citoyens comprennent que ces dossiers concernent uniquement les habitations, les écuries et les poulaillers», explique notre source. Concernant, les autres dégâts, notamment ceux liés à l’arboriculture et l’apiculture, il s’agit là d’un autre volet confié à d’autres secteurs.

Amar Ouramdane