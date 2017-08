Un trentenaire se donne la mort

Par DDK | Il ya 1 heure | 171 lecture(s)

Dans la soirée de dimanche dernier (19h), avisés qu’un suicide a eu lieu au village Laouaoudha, situé à l’extrême Sud-ouest de la commune de Draâ El-Mizan, les éléments de l’unité de la Protection civile, accompagnés de ceux de la brigade de Gendarmerie de Draâ El-Mizan, se sont rendus sur le lieu du drame. Le défunt, répondant aux initiales S. S., est un célibataire de 35 ans et orphelin de père et de mère. Il a fini par mettre fin à ses jours en se pendant à un arbre à côté de sa demeure, qu’il avait héritée de ses parents. Selon les voisins, S.S était chômeur et souffrait énormément de sa mal-vie. Dès leur arrivée, les gendarmes ont ouvert immédiatement l’enquête d’usage, avant de laisser place aux pompiers qui évacuèrent le corps vers la morgue de l’EPH Krim Belkacem, pour l’autopsier. Il est à rappeler que durant ces derniers mois, la région avait enregistré le suicide d’un sexagénaire, originaire de Maâtkas, sur son lieu de travail : un chantier situé près du barrage fixe des forces combinées, ainsi que la tentative de suicide de deux jeunes lycéens de Tizi-Gheniff.

Essaid Mouas