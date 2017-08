11 191 infractions et 3 842 retraits de permis

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Les agents de l’ordre public, relevant de la sûreté de wilaya de Béjaïa, ont enregistré, durant le premier semestre de l’année en cours, 11 191 infractions au code de la route, indique la cellule de communication de cette institution dans un communiqué.

Le traitement de ces infractions, précise-t-on, s’est soldé par le retrait immédiat de 3842 permis de conduire et la mise à la fourrière de 117 véhicules. Du 1er janvier jusqu’à fin juin, les services de la Police de Béjaïa ont inventorié 222 accidents de la route dans des zones urbaines ayant fait trois morts et 281 blessés. Durant la même période de l’année passée, 11 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route. Le bilan des accidents de la route s’est, malheureusement, alourdi en juillet dernier. Ainsi, 05 personnes ont perdu la vie et 113 autres ont été blessées dans les 94 accidents de la route survenus le mois passé, sur les routes de la wilaya. Dans le cadre de la lutte contre la violence routière, la sûreté de wilaya de Béjaïa œuvre, sans relâche, à la sensibilisation routière auprès des automobilistes, à travers des campagnes de sensibilisation organisées au niveau des établissements scolaires et des points de contrôle de police.

F. A. B.