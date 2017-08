«Nous essayerons d’introduire la notion du tri»

Par DDK | Il ya 29 minutes | 6 lecture(s)

Zahia Boughilas et l’un des initiateurs du Festival Environnement et Culture d’Iflissen. Elle parle de l’initiative et fixe ses objectifs.

Zahia Boughilas : Il n’y a pas longtemps, notre village croulait sous les ordures. L’état des lieux n’était pas reluisant, il fallait faire quelque chose pour redorer le blason de notre village. Nous avons alors eu l’idée d’organiser un Festival dédié à l’environnement. Au départ, il y a eu de l’hésitation et des réticences parce que nous n’avons ni les moyens ni les espaces nécessaires pour accueillir nos invités. Mais les villageois, notamment les jeunes, se sont mobilisés et ont réussi en l’espace de deux mois à construire une maison de jeunes avec les moyens du village. Le décès de notre président du comité de village nous a encouragés à relever le défi et aujourd’hui, nous sommes arrivés. On ne peut qu’être satisfaits du travail accompli. Bien entendu, nous avons également organisé des opérations de nettoyage au niveau du village et on a mis fin aux dépotoirs et au décharges sauvages, tout cela grâce à la mobilisation des villageois et villageoises.

Quels sont vos objectifs à travers ce Festival ?

Nos objectifs sont multiples. À court terme, nous avons voulu redonner à notre village son label de propreté, je pense que c’est déjà fait. Ensuite, nous allons essayer d’introduire la notion du tri dans la collecte des ordures et pourquoi pas lancer le recyclage des déchets pour créer de la richesse et de l’emploi. Certes ce n’est pas chose facile, mais quand les efforts sont conjugués rien n’est difficile. Dans notre village, il y a des sites historiques, nous allons nous y mettre pour les préserver et les réhabiliter. La nature est précieuse, nous devons tout faire pour la protéger. En plus, nous voulons réunir l’ensemble des villageois dans cet espace pour renforcer les liens de fraternité et d’amitié.

Le citoyen doit prendre conscience que l’environnement est important pour le bien-être de tous. La nature ce n’est pas une décharge, c’est notre futur et celui des générations à venir. J’invite tous les villages à s’organiser pour assurer la protection de l’environnement et surtout transmettre aux enfants la notion de propreté et de la préservation de l’écologie. Ensemble pour une wilaya propre. Un grand merci à l’ensemble de nos villageois qui ont su relever le défi et être à la hauteur de l’événement.

Entretien réalisé par Hocine T