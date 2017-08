Aucun décès en juin et juillet

Par DDK | Il ya 1 heure | 155 lecture(s)

Une baisse sensible des accidents et leurs effets meurtriers a été enregistrée sur les axes routiers de la wilaya de Boumerdès en juillet dernier. C'est ce qui ressort du nouveau bilan de la police sur la circulation routière. Le communiqué de la sûreté de wilaya a fait état, hier, de douze accidents enregistrés durant ce mois, qui ont occasionné 15 blessés. Durant le mois précèdent, les services concernés avaient dénombré 18 accidents, qui ont engendré 24 blessés plus ou moins graves. Aucun décès ne figure, en revanche, dans ce bilan comparatif. La baisse de ces accidents de la circulation est certainement due au renforcement des mesures préventives. Pour preuve, les retraits de permis, en juillet, sont de l'ordre de 535, contre 328 en juin, soit 207 sanctions de ce type, en plus à l'encontre des contrevenants au code de la route. Il y eut, en outre, la mise en fourrière de 20 voitures, dans ce nouveau bilan, contre 18 dans le précédent. Les amendes forfaitaires sont passées, quant à elles, selon ce bilan comparatif, de 1 024 à 1 614, soit 590 en plus. Les infractions à la loi régissant l’excès de vitesse avaient, elles aussi, augmenté jusqu’à atteindre le chiffre de 181, alors qu'elles étaient de 132, un mois auparavant. Les services de sûreté de la wilaya sont également intervenus, selon ce nouveau bilan, dans le cadre de la protection de l'environnent et de l'urbanisme. Les policiers avaient, alors, particulièrement relevé des affaires d'atteintes à la santé de la population et des activités commerciales informelles de l'ordre de 48, soit quatre de moins par rapport au mois de juin.

Salim Haddou.