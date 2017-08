«On souhaite la réalisation d’une maison de jeunes»

Par DDK | Il ya 1 heure | 160 lecture(s)

Le vice-président de la commune de Yatafen, M. Rachid Amrane, parle dans cet entretien des différents projets que la commune a réalisés depuis 2013 à ce jour, mais aussi des opérations qui se sont vu geler ou annuler durant cette même période.

La Dépêche de Kabylie : Quel était votre objectif en vous présentant aux élections communales ?

Rachid Amrane : Mon objectif consiste à servir le citoyen et contribuer à l’essor et au développement de ma commune.

Quelles sont les réalisations de l’actuelle assemblée ?

On a concrétisé divers projets touchant à presque tous les volets et d’autres sont encore en chantier. Je citerai, entre autres, la pose de murs de soutènement et ceux de clôture de cimetières, l’aménagement d’écoles primaires et d’aires de jeux à Aït Saâda et Aït Daoud et la réfection et l’extension de l’éclairage public à travers la commune. Aussi, dans le souci d’améliorer l’alimentation en eau potable, l’on a procédé à la réhabilitation et à l’extension du réseau AEP, en sus de celui de l’assainissement. Je n’omettrai pas de citer l’opération de revêtement en tri-couches de la route Aït Saâda, côté Est, et de la piste de Djeddi Moussa, à Aït Saâda toujours. Au volet logement, pas moins de 26 unités sont en cours de réalisation au chef-lieu communal. Je dois ajouter que l’APC a recruté, de 2013 à ce jour, plus de 30 employés entre agents de sécurité, gardiens, agents administratifs et comptables.

Qu’en est-il des projets annulés ou gelés suite à l’austérité ?

Seul un seul projet à été annulé suite aux restrictions budgétaires. Il portait sur la réalisation d’un mur de clôture au profit de l’agence postale d’Aït Saâda. Sur la liste des opérations gelées, en revanche, figurent le raccordement et l’extension des réseaux du gaz et de l’électricité, ainsi que l’aménagement d’une école primaire, dans le cadre F.C.C.L. Ces opérations sont inscrites au bénéfice d’Aït Saâda.

D’autres projets inscrits à l’actif de la commune ?

On souhaite la réalisation d’une piscine communale et d’une maison de jeune au chef-lieu.

Un mot pour conclure ?

Grâce à l’assemblée populaire communale, nous avons tous ensemble concrétisé la majorité des projets retenus depuis notre installation. Nous avons travaillé, main dans la main, pour le développement de notre localité. Pour conclure, je remercie votre journal de m’avoir donné l’opportunité de m’exprimer.

Entretien réalisé par Karima Aït Ouarab