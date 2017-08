Les transporteurs ne décolèrent pas

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

Les transporteurs de voyageurs assurant les lignes Bouhatem - Toudja - Béjaïa, Tala Hiba -Toudja - Béjaïa et Tardam - Toudja - Béjaïa, sont à leur troisième jour de grève.

Ils exigent la concrétisation des promesses qui leur ont été faites à propos du bitumage du CW43. Cette route, longue d’environ 45 kms, va de la RN12 à Oued-Ghir pour rejoindre la RN24 à la hauteur de Oued Dass, en traversant de bout en bout toute la commune de Toudja. Cette dorsale serait, selon notre source, dans un état des plus lamentables à cause des nombreux nids-de-poule qui s’y sont formés faute d’entretien. Le projet de sa réfection a été confié, il y a trois ans, à une entreprise de travaux publics, mais à ce jour rien ou presque n’a encore été réalisé, indique en substance M. Oukachebi qui assure la disserte de la ligne Bouhatem - Toudja - Béjaïa et qui est représentant des transporteurs grévistes. «Depuis trois ans, ils nous font vivre par leurs promesses. À chaque fois qu’on décide d’une grève pour faire bouger l’entreprise chargée de la réfection de la route, ils nous font des promesses, on les croit et on recule», déclare-t-il. Hier encore, précise-t-il, «on a été avec le président de l’APC de Toudja voir les services concernés au niveau de la wilaya. Ils nous ont encore fait des promesses. Et des promesses on en a assez. On veut du concret». Pour le représentant des transporteurs grévistes, «cette entreprise n’est pas sérieuse. Il y a 15 jours, elle est venue pour ne réaliser que quelque 500 mètres, puis elle est repartie pour revenir quelques jours plus tard pour revêtir une centaine de mètres, puis trente mètres et aujourd’hui on ne sait pas encore le nombre de mètres qu’elle va faire». «Pour nous, c’est juste de la poudre aux yeux destinée à faire cesser notre grève. Mais cette fois-ci, nous irons jusqu’au bout», déplore-t-il. À noter que Bouhatem, Tala Hiba et Tardam sont les plus grands villages de la commune de Toudja et les exigences des

grévistes se limiteraient, sans doute, au revêtement du tronçon de route qu’ils empruntent dans leurs navettes.

B. Mouhoub