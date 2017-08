Volontariat à la cité 56 logements

Par DDK | Il ya 1 heure | 163 lecture(s)

Devant la prolifération des dépotoirs et la pollution de l'environnement, des voix s'élèvent, un peu partout, pour tirer la sonnette d'alarme sur cette situation laquelle présage des conséquences néfastes sur l'écosystème et la vie en général. Même si l'on constate des opérations de nettoyage, initiées par les citoyens des différentes localités de la wilaya, les détritus et les déchets «reviennent à la charge» pour réinvestir des lieux nettoyés auparavant. En tout cas, il est constaté que les actions de nettoyage dans la région commencent à se multiplier, en touchant villes et villages, à l'image du bénévolat initié, depuis le début de la semaine en cours, par les membres de plusieurs associations culturelles et caritatives, basées dans la commune de M'Chedallah. Ces dernières ont convenu de mener plusieurs actions d’aménagement, d'embellissement et de nettoyage de la cité des 56 logements, située dans la ville de M'Chedallah. Des actions qui vont s'étaler sur une semaine entière. Ainsi, la section locale de l'association Kafil el yatim, l'association des activités des jeunes et le collectif des jeunes bénévoles de la cité des 56 logements ont entamé tout un programme de réaménagement et de nettoyage de cette cité. Au menu : nettoyage et aménagement des trottoirs, installation d'une fontaine, plantation d'arbrisseaux le long des trottoirs et dans les espaces verts, embellissement des murs par la peinture et réalisation de fresques, enlèvement des débris et des ordures, et bien d'autres tâches, pour remettre à neuf ce quartier qui a vraiment besoin d'un coup de jeune. Cette action, que tous les habitants ont salué, s'étalera sur toute la semaine en cours, informe-t-on. «C'est une action à saluer vraiment. Je tire chapeau à tous ces jeunes et aux associations initiatrices», affirme un habitant de la cité en question.

