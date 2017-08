L’échéance arrivé à terme

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Le délai de dépôt des listes communales pour bénéficier de l’aide à l’habitat rural a pris fin, a indiqué, avant-hier, le directeur local de l’habitat, Argoub Habib. Les communes en retard sont au nombre de six. Il s’agit de Timizart, Fréha, Aït Yahia Moussa, Ath Douala, Yakourène et Aït Aissa Mimoun, qui totalisent 540 aides, précise le même responsable. Les maires de ces localités ont refusé de distribuer les quotas des aides dont ils ont bénéficié, les jugeant «insignifiant par rapport la forte demande». Ces maires souhaitent que leur quota soit revu à la hausse pour satisfaire, au moins, une majorité de citoyens. Si l’on prend l’exemple d’Aït Aissa Mimoun, la commune a bénéficié de 120 aides, alors que la demande est de l’ordre de 1 500 dossiers, explique son maire. Celui-ci ajoute que «la distribution de ce quota entraînera irrémédiablement la colère de beaucoup de citoyens et peut-être même des dérapages». La situation est la même dans les autres communes. Un total de 540 aides est réparti comme suit : la commune de Timizart a bénéficié de 170 aides, Aït Aisssa Mimoun 120, Ath Douala 70, Fréha 50 et Yakourène 80 et Aït Yahia Moussa 50. Plusieurs courriers ont été adressés aux autorités concernées, dont deux au premier magistrat. Nous apprendrons par ailleurs que 23 000 nouvelles demandes contrôlées et validées ont été transmises à la wilaya. «Sur ce programme, la wilaya a demandé un quota de 8 000 aides», précise M. Argoub Habib.

Nadia Rahab