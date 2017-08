Traque des trafiquants de drogue

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Dans leur bilan mensuel des activités du mois de juillet, les services de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Bouira font état du traitement de 184 affaires.

Celles-ci concernent aussi bien les atteintes aux personnes qu’aux biens. Les mêmes services évoquent aussi l’arrestation de 90 personnes. Au volet atteintes aux personnes, la police judiciaire de Bouira dit avoir enregistré, le mois dernier, 96 affaires, dont 68 ont été traitées et 28 autres sont toujours en cours d’enquête. Toujours selon la PJ, parmi ces affaires, 52 concernent des délits de coups et blessures, 33 des insultes et menaces et 3 des agressions sur agents. La PJ indique que les enquêtes entreprises ont donné lieu à des mises en détention provisoire de 3 individus et des citations à comparaître de 8 autres. Pour ce qui est des atteintes aux biens, la sûreté de wilaya précise qu’il a été enregistré 88 affaires au cours du mois de juillet dernier, dont 25 ont été traitées et 63 sont en cours d’enquête. Neuf de ces affaires se rapportent à la destruction des biens d’autrui et 60 concernent des affaires de vol. La police indique, en outre, que sept personnes impliquées dans ces affaires sont appelées à comparaître. S’agissant des affaires liées au trafic de stupéfiants et drogue, le bilan de la sûreté de wilaya évoque le traitement de dix affaires au cours desquelles il a été procédé à l’arrestation de dix individus.

3 morts et 50 blessés



Par ailleurs, les services de la voie publique font état de 42 accidents de la circulation durant le même mois, ayant engendré 3 morts et 50 blessés. Au cours de la même période, il a été établi 1 243 procès-verbaux, 318 retraits de permis de conduire et 11 mises en fourrière de véhicules. De leur côté, les services de la police chargés des questions de l’urbanisme et de la protection de l’environnement (PUPE) indiquent avoir traité 34 infractions durant le mois dernier. Il est mentionné que 17 de ces affaires concernent des constructions sans permis, trois liées à la non-conformité de la construction au permis et, enfin, une affaire relative à la démolition sans permis. En outre, il a été enregistré six affaires relatives à l’abandon de déchets solides. La PUPE fait aussi état de cinq autres affaires liées à l’obstruction de la voie publique. Il a été enfin relevé deux infractions liées au non-respect des règles d’hygiène et de la santé publique.

