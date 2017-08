Solidarité avec Arab

Par DDK | Il ya 1 heure | 161 lecture(s)

Les habitants de Tillilit se préparent à lancer incessamment une opération de solidarité au profit d’un des leurs, souffrant d’une insuffisance rénale depuis plus d’une décennie. Face à la maladie qu’il traîne depuis de longues années, Arab Aït Saadi n’avait d’autre choix que d’accepter son sort. Hémodialysé depuis une dizaine d’années, en sus d’être suivi en cardiologie pour CMD, il vit un calvaire au quotidien. Sa situation n’a pas manqué d’attirer l’attention des habitants de Tillilit, son village de la commune d’Aïn El Hammam, qui ont décidé de lui apporter leur soutien, afin de l’aider à faire face à la maladie et si possible d’en guérir définitivement. Convaincus de la nécessité de cette noble cause, un groupe de jeunes villageois est prêt à sillonner les villes et les villages, pour réunir les fonds nécessaires à la guérison de leur ami et voisin. Le coût de cette opération est estimé, croit-on savoir, à plus de 100 000 000,00 de dinars, comprenant les frais médicaux et la prise en charge en Europe. Une somme dont sa famille, loin d’être des plus aisées, ne peut réunir. Persuadés du bienfondé de leur action, les habitants de Tillilit espèrent atteindre rapidement leur objectif. Des réunions quotidiennes se tiennent au village pour faire le point sur l’avancée de l’opération qui ne peut qu’être couronnée de succès, à l’instar de toutes les autres qui se sont déroulées aux quatre coins de la Kabylie. Les opérations de solidarité se multiplient, en effet, ces derniers temps dans la wilaya en faveur des grands malades démunis. Grâce à la générosité des citoyens, elles ont toutes abouti au résultat escompté. Depuis qu’elles ont été initiées, plusieurs malades ont été sauvés d’une mort certaine grâce à la mobilisation citoyenne. Des familles démunies, désespérées de voir guérir un des leurs, ont pu, grâce à des actions spectaculaires de collecte de fonds, reprendre goût à la vie suite à leur prise en charge pour des soins à l’étranger. Le coût d’un transfert vers un hôpital européen dépasserait, souvent, le milliard de centimes que les caisses d’assurance ne peuvent prendre en charge. Connus pour leur générosité et leur solidarité ancestrale, les citoyens de la région et d’ailleurs ne manqueront pas de se manifester pour aider également Arab.

A.O.T.