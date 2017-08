37 morts et 374 blessés depuis janvier

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Le terrorisme routier fait des ravages à Bouira. En effet, pas moins de 157 accidents de la circulation ont été enregistrés à travers tout le territoire de la wilaya au cours des huit premiers mois de cette année, a-t-on appris, avant-hier, auprès des services de la protection civile de Bouira. Ces accidents ont fait 37 morts et 374 blessés, précisent les mêmes services. L’autoroute Est-Ouest arrive en pole position en matière du nombre d’accidents enregistrés, avec plus de 60%, suivi de la RN08 entre Bouira et Sour El Ghozlane avec 20%, de la RN18 entre Bouira et Aïn Bessem avec 10% et de la RN26 entre Bouira et Chorfa avec 10%. La protection civile précise par ailleurs que ces accidents sont principalement dus au non-respect du code de la route et à l’excès de vitesse.

Massinissa A.