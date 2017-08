Clôture du chantier de volontariat de l’ANV Touiza

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Organisé par l’association nationale de volontariat (ANV) Touiza, en collaboration avec l’assemblée populaire de Boudouaoua El-Bahri, le chantier de volontariat ayant vu la participation de onze volontaires de différentes régions, a pris fin jeudi dernier. Mis sous la houlette d’un ancien volontaire et animateur, en l’occurrence M. Brahim Mazari, le chantier a été d’un très grand enseignement pour les participants. La clôture a eu lieu au niveau du centre d’accueil et de formation appartenant à ladite association, sis à Bordj El Bahri. En plus de la mission, dont l’objectif était le nettoyage de la plage depuis le 6 août passé, Brahim Mazari avait été également chargé, durant cette période, de la formation des jeunes nouveaux volontaires. Ces derniers seront appelés, à partir de l’année prochaine, à animer, à leur tour, les différents chantiers après une formation durant les vacances d’hiver et de printemps. Pour tous les volontaires, qui regrettaient que cette période soit très courte, les moments de séparation ont été très difficiles. Néanmoins, c’est avec beaucoup d’espoir de se retrouver au cours des journées de regroupement qu’ils prennent leur mal en patience. «La participation dans un chantier de volontariat de la Touiza est vraiment une découverte. Nous avons non seulement tissé des amitiés, mais nous avons aussi beaucoup appris aux côtés de notre animateur, comme nous avons profité de joindre l’utile à l’agréable, en nettoyant la plage, en ayant profité au maximum d’une dizaine de jours de vacances», confient Hamza et Oussama de Chlef, ainsi que Mahieddine et Sadek, des stagiaires venus d’Ouargla.

Essaid Mouas