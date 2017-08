L’avancement des travaux soulage les souscripteurs

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Une bonne partie du chantier de réalisation du programme des 4 900 logements AADL, au lieudit Ighzer Ouzarif, dans la commune d’Oued Ghir, avance à une cadence appréciable, selon un constat fait sur les lieux par l’association El-Amel, qui dit défendre les intérêt des souscripteurs de ces logements. Il s’agit notamment du projet concernant la réalisation d’un quota de 1 900 logements, dont le taux global d’avancement des travaux a atteint les 65%. Ces 1 900 unités sont réparties sur trois sites, à savoir le site A (500 logts : 80%), le site B (500 logts : 50%) et le site C (900 logts : 60%). Selon la cellule de communication de la wilaya, qui affirme que le wali de Béjaïa suit de très près l’avancement des travaux de cet important et grand chantier, il est attendu la réception de quelque 1 000 logements d’ici la fin de l’année en cours, alors que les 900 autres seront livrés avant l’été 2018. Une nouvelle qui a fait renaître de l’espoir auprès des souscripteurs de ces logements AADL, qui, dans un passé récent, avaient perdu toute confiance en les promesses des autorités locales quant au lancement effectif de ces logements. Par ailleurs, le chantier des 2 000 logements, confié à l'entreprise chinoise CCCC, enregistre un taux d’avancement de travaux de 15%, bien l’entreprise recourt à la méthode d’installation des coffrages tunnels. Une méthode censée réduire la durée de construction. «Le coffrage tunnel permet un raccourcissement de 50 % par rapport aux méthodes traditionnelles durant la période de gros œuvre. Avec cette méthode, la construction sera rapide. Une équipe de 10 à 12 ouvriers peut assembler dans la journée le coffrage de deux appartements et couler le béton», selon un expert en construction et urbanisme. En ce qui concerne le projet de 1 000 logements, confié à l'entreprise algérienne GE.BE.CO, le chantier est encore au stade des travaux d'aménagement, à savoir les terrassements et les installations du chantier. A titre de rappel, la réalisation de ces 4 900 logements entre dans le cadre de l’implantation de la nouvelle ville de Béjaïa, prévue initialement sur le plateau Sidi Boudrahem, au chef-lieu de wilaya, avant sa délocalisation vers la commune limitrophe d’Oued Ghir. À noter, aussi, que la wilaya de Béjaïa a bénéficié d’un quota supplémentaire de 6 000 logements AADL, suite à l'intervention du wali Mohamed Hattab auprès du ministère de l'Habitat, toujours selon la cellule de communication de la wilaya. Ces logements seront construits dans divers sites. «Le choix des sites est déjà effectué, en attendant la désignation des entreprises pour le lancement des travaux», a indiqué la même source.

Boualem S.