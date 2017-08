Trois morts et trois blessés

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Trois personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées hier matin, suite à un accident de la circulation survenu sur la RN8, au lieu-dit Guenouna, entre les communes d’El-Hachimia et Sour El-Ghozlane, au sud de la wilaya de Bouira. Selon un communiqué de la Protection Civile de Bouira, l’accident s’est produit vers 7 heures du matin, après une collision directe entre un taxi de transport de voyageurs et un véhicule utilitaire de type Renault Master. La violence du choc a fait que trois personnes (deux passagers du taxi et le conducteur du véhicule utilitaire) ont trouvé la mort sur le coup, alors que trois autres personnes ont été grièvement blessées. Après l’intervention des éléments de la Protection Civile, les victimes ont été évacuées vers les urgences de l’hôpital de Sour El-Ghozlane, et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de ce nouveau drame routier.

O. K.