Le corps du jeune noyé repêché

Le corps du jeune homme de 23 ans, répondant au nom Fouad. S, porté disparu depuis 48 heures à la plage Les Carroubiers d’Azeffoun a été repêché hier vers 9h45, à plus de 300 mètres au large, a indiqué la Protection civile dans un communiqué. Selon la même source, la dépouille du jeune homme, originaire du village Aït Zellal, dans la commune de Souama, dans la daïra de Mekla, a aussitôt été évacuée à l’hôpital d’Azeffoun. A noter que, pour mener à bien cette opération, de gros moyens ont été déployés par la Protection civile, à savoir 14 plongeurs et deux embarcations pneumatiques et semi-rigides.

