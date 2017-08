Les lauréats des trois paliers primés

Par DDK | Il ya 1 heure | 68 lecture(s)

Une cérémonie a été organisée dans l’après-midi d’avant-hier à la maison de la culture Ali Zaamoum de Bouira, pour honorer et récompenser les meilleurs lauréats des différents examens scolaires au niveau de la wilaya.

Le directeur de l’Education a souligné les efforts de l’Etat qui se sont concrétisés en structures, équipements et primes scolaires pour rendre les conditions de chaque rentrée scolaire plus accueillante aux élèves. L’intervenant a aussi rappelé le rang non négligeable qu’occupe la wilaya à l’échelle nationale, et a invité les élèves et leurs parents à se réjouir de ces bons résultats. La cérémonie a vu les six premiers lauréats de l’examen de la cinquième année, se faire remettre des prix dont un chèque de 15 000 DA chacun. Parmi eux, trois appartenaient à l’école spéciale des sourds et leurs moyennes étaient de 10/10. Leur avaient succédé sur l’estrade les 17 premiers lauréats du cycle moyen, avec des moyennes variant entre 16 et 19/20. Le premier lauréat a reçu un chèque d'une valeur de 20 000 DA, quand aux autres, ils se sont vus remettre chacun un chèque de 15 000 DA. La liste des bacheliers est beaucoup plus longue et comportait 53 lauréats, parmi eux deux handicapés moteurs dont une élève en fauteuil roulant. Son cas et les bonnes notes qu’elle avait obtenues au bac lui avaient valu des ovations particulières de l’assistance. La valeur des chèques remis à cette catégorie de lauréats varie entre 40 000 DA pour les premiers d’entre eux et 25 000 DA pour les autres. Pour ce qui est des établissements scolaires distingués dans le primaire, il s’agit de «Adjabi Brahim» de Bouira, «Boukharouba Tayeb» de Lakhdaria, et «Mellouk Rabah» de d’Aïn-Bessem. Pour les collèges, «Ghana Ali» de Bouira, «Boudissa Mohamed» de Chorfa et Amache Achour de M’chedallah. Et enfin les trois premiers lycées de la wilaya sont "Bab Slimane" de Bouira, "Bouaaza A. Mohamed" de Djebahia, et le lycée "Ben Badis" de M’chedallah. Des PC portables ont été décernés aux chefs de ces établissements.

Aziz Bey