Le CNRC organise des portes-ouvertes

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

Le centre national de registre de commerce (CNRC), antenne locale d’Azazga (wilaya de Tizi-Ouzou), organise des portes-ouvertes demain à la maison de la culture Mouloud Mammeri. Ces portes-ouvertes ont plusieurs objectifs et s’adressent aux opérateurs économiques pour les sensibiliser sur le registre de commerce électronique, l’abonnement sur Sidjilcom, la prise de rendez-vous en ligne et les modalités et prolongation du délai de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés concernées.

M A Tadjer.