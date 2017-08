Descente des gendarmes contre les bars clandestins

Par DDK | Il ya 1 heure | 168 lecture(s)

Les services du groupement régional de la Gendarmerie nationale de Tizi-Ouzou ont mené, durant la nuit du mercredi dernier, une opération contre les bars illicites exerçant au lieudit Féraoun, sur l’ancienne route nationale n°12, à 1 km à l’Est du chef-lieu de Tadmaït. En effet, lors de cette descente, les éléments de la gendarmerie nationale ont procédé à l’arrestation de pas moins de trois individus et à la saisie d’une quantité importante de boissons alcoolisées, ainsi que d’autres moyens utilisés dans la vente de ce produit, a-t-on appris de sources locales. Aussi, les personnes, prises en flagrant délit de vente de boissons alcoolisées durant cette opération, ont été traduites en justice durant la journée du jeudi. Plusieurs bâtisses servant de lieux de vente illicite d’alcool ont été concernées par cette opération. Pour rappel, ces mêmes services ont déjà effectué auparavant des opérations similaires dans la région de Tadmaït, où ils ont détruit plusieurs bars illicites, mais ce phénomène réapparaît généralement à peine quelque temps après. Éradiquer le commerce informel, notamment les bars clandestins qui pullulent sur le territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou, constitue une priorité chez les pouvoirs publics. A signaler que le phénomène de la prolifération des bars clandestins a pris de l’ampleur ces dernies temps au niveau de la région de Tadmaït, notamment près du marché de gros de fruits et légumes. «Les raisons de la prolifération de ces bars illicites sont dues à la recherche du

gain facile, sachant que la marge bénéficiaire de la vente de ce produit est extrêmement importante et surtout que ces vendeurs de boissons alcoolisées

ne payent pas d’impôts», dira l’un des habitants de la région.

Rachid A.